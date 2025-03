POL-HK: Walsrode/A27: LKW fährt auf der A 27 auf Absicherungsfahrzeug auf.

Heidekreis (ots) - 16.03.2025 / Diebstahl eines Pedelec Walsrode: In der Zeit vom 11.03.2025 bis 16.03.2025 wurde in der Straße Benzen aus einer unverschlossenen Garage ein Pedelec der Marke Gazelle entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/48640 entgegen. 16.03.25/ PKW zerkratzt Munster: In der Zeit von Samstag 15.20 Uhr bis Sonntag 10.30 Uhr zerkratzte bislang unbekannter Täter in der Straße Am ...

