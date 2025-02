Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Am Mittwoch (19.02.2025) kam es auf der Girbelsrather Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer war mit einem geparkten Pkw kollidiert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der oder die Unbekannte gegen 01:00 Uhr die Gneisenaustraße in Richtung Stephanstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über den Pkw und kollidierte mit einem am linken Fahrbahnrand geparkten Auto. Anschließend flüchtete die Person zu Fuß in Richtung Stephanstraße. Der Pkw, bei dem es sich um einen türkis-grünen BMW der 3er Reihe mit dem amtlichen Kennzeichen AC-BJ 1098 handelt, war kurz vor dem Unfall in der Verbindungsstraße in Weisweiler entwendet worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer geben können oder denen der Pkw aufgefallen ist.

Hinweise werden an den Sachbearbeiter unter der Telefonnummer 02421 949-5222 erbeten, außerhalb der Bürozeiten ist die Leitstelle der Polizei unter der 02421 949-6425 zu erreichen.

