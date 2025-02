POL-DN: Radfahrer beim Abbiegen angefahren

Langerwehe (ots) - Eine bislang unbekannte Frau stahl am Dienstagmorgen (18.02.2025) Schmuck und Bargeld in einem fünfstelligen Bereich. Sie arbeitete in einem Haushalt in der Jakobstraße als Reinigungskraft und nutzte die kurze Abwesenheit der Bewohner für ihren Diebstahl. Die Diebin begann gegen 09:00 Uhr mit den Reinigungsarbeiten in dem Haushalt. Als die Geschädigten gegen 11:30 Uhr nach einer kurzen Abwesenheit ...

mehr