Polizei Düren

POL-DN: Reinigungskraft stiehlt Schmuck und Bargeld

Langerwehe (ots)

Eine bislang unbekannte Frau stahl am Dienstagmorgen (18.02.2025) Schmuck und Bargeld in einem fünfstelligen Bereich. Sie arbeitete in einem Haushalt in der Jakobstraße als Reinigungskraft und nutzte die kurze Abwesenheit der Bewohner für ihren Diebstahl.

Die Diebin begann gegen 09:00 Uhr mit den Reinigungsarbeiten in dem Haushalt. Als die Geschädigten gegen 11:30 Uhr nach einer kurzen Abwesenheit zu ihrem Zuhause zurückkehrten, fanden diese nur noch die Putzutensilien vor, die Haushaltshilfe war bereits mitsamt dem Diebesgut verschwunden.

Die unbekannte Frau wird von den Geschädigten wie folgt beschrieben:

- circa 160 cm groß - schlanke Statur - braune Haare zum Zopf gebunden - 20-30 Jahre alt - bekleidet mit einer schwarzen Leggings und einem Oberteil in der Farbe Cognac

Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu der Frau oder ihrem Verbleib machen können, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell