POL-DN: Tageswohnungseinbruch in Düren

Düren (ots) - In der Zeit zwischen dem 15.02.2025 und dem 18.02.2025 beschädigten bislang unbekannte Täter die Eingangstür eines Friseursalons auf dem Annaplatz. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Nach Angaben einer Zeugin lässt sich die Tatzeit auf den Zeitraum zwischen 12:00 Uhr am Samstag und 07:00 Uhr am Dienstag eingrenzen. In dieser Zeit beschädigten die Unbekannten die Eingangstür des Salons. Ob die Täter ...

