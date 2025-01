Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wahlplakate mit Graffiti beschmiert: Hinweise erbeten; E-Bike gestohlen; Stromkabel von Dieben mitgenommen und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Rücknahme Vermisstenfahndung: 17-Jährige wieder da

(mm) Die seit Sonntag (26. Januar 2025) vermisste 17-Jährige ist wohlbehalten am Montagabend aufgetaucht. Die öffentliche Suche nach ihr wird hiermit zurückgenommen.

2. Wahlplakate mit Graffiti beschmiert: Hinweise erbeten - Maintal / Hochstadt

(cb) Sachschaden richten Unbekannte an, da diese mehrere Wahlplakate von unterschiedlichen Parteien beschädigten. Eine Mitteilerin informierte am Montag, gegen 16.50 Uhr, die Polizei in Maintal und gab an, dass in der Bischofsheimer Straße mehrere Wahlplakate von zwei unterschiedlichen Parteien mit schwarzer Farbe besprüht wurden. Die Staatsschutzabteilung in Offenbach hat daraufhin die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234 entgegen.

3. E-Bike gestohlen - Hammersbach / Langen-Bergheim

(mm) In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde im Wechmarer Ring (10er-Hausnummern) ein hochwertiges Pedelec gestohlen. Das Fahrrad war über Nacht an einem Zaun mit einem Faltschloss gesichert worden. Als der Besitzer am Morgen, gegen 8 Uhr, mit seinem Rad fahren wollte, war nur noch das aufgebrochene Schloss vor Ort. Hinweise zu dem unbekannten Täter sind nicht bekannt. Es handelte sich um ein Rad des Herstellers "Cube" in schwarz. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0 entgegen.

4. Stromkabel von Dieben mitgenommen - Schlüchtern

(cb) Diebe hatten es auf Stromkabel abgesehen, welche auf einer Baustelle in der Breitenbacher Straße (30er Hausnummern) lagen. Die Langfinger näherten sich zwischen Freitag, 14 Uhr und Montag, 7.30 Uhr, der Baustelle des Freibades und klauten etwa 60 Meter Kabel. Hierdurch entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 4.000 Euro. Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter der 06661 9610-0 bei der Polizei in Schlüchtern.

5. Wer hat den grauen VW beschädigt? - Schlüchtern

(cb) Die Polizei in Schlüchtern sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, welche sich am Montag in der Schloßstraße (20er Hausnummern) ereignete. Der Fahrzeugeigentümer stellte seinen grauen VW mit SLÜ-Kennzeichen gegen 10.30 Uhr am Fahrbahnrand ab. Als er gegen 12.30 Uhr zu seinem Wagen zurückkam, bemerkte der Mann Beschädigungen am Außenspiegel und der Fahrertür. Ohne sich um den entstandenen Schaden von ungefähr 1.500 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher. Zeugen werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer 06661 9610-0 in Verbindung zu setzen.

