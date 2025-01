POL-OF: Fenster zum Lüften geöffnet: Diebe steigen in Haus ein; Mehrere Wahlplakate abgerissen: Tatverdächtiger ermittelt und Zeugen gesucht: Geldbörse aus Handtasche gestohlen

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Mehrere Wahlplakate abgerissen: Tatverdächtiger ermittelt - Schöneck / Kilianstädten

(cb) Ein Zeuge informierte am Donnerstag gegen 8.15 Uhr die Polizei in Maintal, dass eine männliche Person mehrere Wahlplakate entlang der Waldstraße abreißen würde. Daraufhin eilten die Schutzleute an die Örtlichkeit. Hier konnten sie einen 54 Jahre alten Mann antreffen. Der aus dem Main-Kinzig-Kreis stammende Tatverdächtige soll sechs an den Straßenlaternen befestigte Wahlplakate abgerissen und dadurch etwa 100 Euro Sachschaden verursacht haben. Nach der Personalienfeststellung wurde er nach Hause entlassen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung zu.

2. Fenster zum Lüften geöffnet: Diebe steigen in Haus ein - Rodenbach

(mm) Das Schlafzimmerfenster wurde für 15 Minuten zum Lüften geöffnet. Diese Zeit reichte wohl Einbrechern, um durch das offenstehende Fenster im Erdgeschoss in das Einfamilienhaus in der Berliner Straße (einstellige Hausnummern) einzusteigen. Die Unbekannten durchsuchten das Schlafzimmer und nahmen Schmuck im Wert von mehren Tausend Euro mit. Die Bewohnerin des Hauses konnte lediglich Dreck am Boden feststellen als sie das Fenster wieder schließen wollte und bemerkte so den Einbruch. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

3. Zeugen gesucht: Geldbörse aus Handtasche gestohlen - Biebergemünd / Wirtheim

(mm) Während eines Einkaufs am Samstagmittag gegen 11.10 Uhr in einem "Netto"-Markt in der Wirtheimer Straße ließ eine Kundin ihre Handtasche für einen Augenblick aus den Augen. Ein Unbekannter entnahm die Geldbörse der Dame. Ein möglicher Tatverdächtiger konnte durch die Dame wie folgt beschrieben werden: Es soll sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann handeln. Dieser soll etwa 1.90 Meter groß und kräftig gebaut gewesen sein. Er trug einen dunklen Trainingsanzug, hatte glattes kurzes Haar und einen Dreitagebart. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

