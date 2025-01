Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Autos stießen auf Autobahn zusammen; Autofahrer mit 98 km/h zu viel festgestellt; Hundehalterin bedroht und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zwei Autos stießen auf Autobahn zusammen - Bundesautobahn 3 / Fahrtrichtung Köln

(cb) Bei einem Zusammenstoß am Donnerstag auf der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Köln wurde ein grüner Mini mit HU-Kennzeichen durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Eine 46-jährige Mini-Fahrerin war gegen 7.30 Uhr auf der rechten der drei Fahrspuren zwischen der Anschlussstelle Hanau und der Anschlussstelle Obertshausen unterwegs, als ein unbekannter Unfallverursacher von der mittleren auf die rechte Fahrspur wechselte. Vermutlich übersah dieser beim Spurwechsel den grünen Countryman One und es kam zum Zusammenstoß. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden am grünen Mini von schätzungsweise 1.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallbeteiligte. Die Beamten der Polizeiautobahnstation Langenselbold haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

2.Überprüfung der Sonntagsfahrverbote von Lastkraftwagen - Bundesautobahn 3 / Bundesautobahn 45 / Bundesautobahn 66

(mm) Von Sonntagmorgen bis -nachmittag kontrollierten die Beamten der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südosthessen insbesondere Fahrer von Lastkraftwagen auf den Bundesautobahnen im Dienstgebiet. Hier konnte erfreulicherweise festgestellt werden, dass alle Fahrzeugführer über entsprechende Ausnahmegenehmigungen verfügen. Bei einem Taxi mit Händlerkennzeichen (rote Kennzeichen) schauten die Beamten allerdings genauer hin: Es wurde festgestellt, dass das Taxi eigentlich noch zugelassen ist. Somit lag hier eine sogenannte Doppelzulassung vor, welche so nicht erlaubt ist. Dazu wurden die Kennzeichen widerrechtlich an den Fahrzeugführer weitergegeben. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung zu.

3. Autofahrer mit 98 km/h zu viel festgestellt - Bundesstraße 45

(mm) Freitagabend gegen 22.20 Uhr war der Fahrer eines Audi deutlich zu schnell unterwegs. Auf der Bundesstraße 45 in Fahrtrichtung Dieburg in Höhe des Tannenmühlkreisels besteht eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 Stundenkilometern. Dieser Einschränkung widersetzte sich der 27-Jährige aus Fulda: Er wurde durch ein Zivilfahrzeug der Polizei mit gerichtsverwertbarer Messtechnik mit einer Geschwindigkeit von 178 km/h gemessen, Toleranzen bereits abgezogen. Auf den Fahrer kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Ihn erwartet unter anderem ein Bußgeld von 1.400 Euro und ein dreimonatiges Fahrverbot.

4. Nebelleuchten von Skoda geklaut - Offenbach

(mm) In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte die Nebelleuchten eines Skoda Superb in der Mainstraße (10er-Hausnummern) gestohlen. Hierbei wurden die Steckverbindungen mit einem unbekannten Werkzeug durchtrennt. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

5. Hundehalterin bedroht und beleidigt - Offenbach / Rosenhöhe

(cb) Die Polizei in Offenbach sucht Zeugen, welche Hinweise zu einer Bedrohung und Beleidigung machen können, welche sich am Sonntag gegen 12.10 Uhr im Wald im Lauterbornweg ereignete. Dort traf ein Paar mit Hund auf eine 57-jährige Gassigängerin aus Offenbach. Der Begleiter der einen Dame, welcher zwischen 35 und 40 Jahren alt sein soll und dunkle, sehr kurze Haare hatte, habe plötzlich die Offenbacherin beleidigt und bedroht. Im weiteren Verlauf schubste der zwischen 1,75 Meter und 1,80 Meter große Angreifer, der mit einer dunklen Steppjacke, heller Stoffhose und weißen Sportschuhen bekleidet war, die Frau. Erst als diese laut mit der Polizei drohte, ließ ihr Widersacher von ihr ab und flüchtete. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 069 8098- 5100 entgegengenommen.

6. Unfallflucht: Wer hat den Toyota beschädigt? - Mühlheim am Main

(mm) Wer hat am Mittwochabend zwischen 18 und 18.10 Uhr den Toyota beschädigt? Diese Frage stellt sich nun die Polizeistation Mühlheim. Das Fahrzeug war in der Beethovenstraße parallel zum Bordstein in Höhe der Hausnummer 4 geparkt. Ein Unbekannter touchierte in diesem Zeitraum beim Vorbeifahren den PKW, sodass das Spiegelglas und die -verkleidung gebrochen sind. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Mühlheim unter der Rufnummer 06108 6000-0.

7. Ladendiebe hatten es auf Bolzenschneider abgesehen - Rodgau / Dudenhofen

(cb) Drei dreiste Ladendiebe versuchten am Donnerstag gegen 17 Uhr aus einem Baumarkt in der Hegelstraße einen Bolzenschneider zu klauen. Ein Mitarbeiter beobachtete die drei unbekannten Männer, wie diese das Werkzeug an einem Zaun, vermutlich zur Abholung, deponierten. Als die Ganoven den Baumarktmitarbeiter bemerkten, flüchteten sie. Die drei Langfinger sollen etwa 14 Jahre und circa 1,80 Meter groß sein. Des Weiteren werden sie wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- war bekleidet mit einer schwarzen Steppjacke mit Kapuze, grau-weiße Hose, helle Sneaker - hatte den Schal ins Gesicht gezogen - trug schwarze Handschuhe

Täter 2:

- schwarze Steppjacke mit Kapuze, schwarze Hose, schwarze Sneaker - hatte den Schal ins Gesicht gezogen - trug Schwarze Handschuhe

Täter 3:

- er trug eine schwarze Mütze und schwarze Handschuhe - hatte den Schal ins Gesicht gezogen - schwarze Winterjacke mit weißer Aufschrift "Pegador" - grauer Kapuzenpulli, graue Baggy-Jeans und schwarze Sneaker.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 an die Polizei in Heusenstamm.

8. Trickbetrüger flüchteten mit Bargeld - Langen

(cb) Zwei Betrüger erbeuteten am Samstag von einem Mitarbeiter eines Getränkemarktes in der Triftstraße (20er Hausnummern) mehrere hundert Euro. Während der eine Ganove das Verkaufspersonal ablenkte, verwickelte sein Komplize den Mitarbeiter hinter der Kasse in ein Gespräch. Im weiteren Verlauf händigte der Mitarbeiter dem Betrüger einige Geldscheine aus, damit dieser prüfen könne, ob es besondere Banknoten seien. Hierbei nimmt der Langfinger unbemerkt mehrere Geldscheine an sich. Nach der Tat verließ das Duo das Geschäft und flüchtete in einem älteren silbernen Wagen. Die beiden Betrüger sprachen ausschließlich Englisch. Der Mann, welcher die Geldnoten an sich nahm, soll etwa 1,90 Meter groß gewesen sein und hatte eine schlanke Statur. Er hatte kurze schwarze Haare und trug einen Schnauzbart. Dieser Mann war mit einem blauen Basecap, einer dunklen Jacke, einem dunklen T-Shirt, einer hellen Hose sowie blauen Sneakers bekleidet. Sein Komplize soll ungefähr 50 Jahre alt gewesen sein. Er wird auf 1,80 Meter geschätzt. Er trug eine Mütze, eine schwarze Jacke, einen schwarz-weiß gestreiften Schal sowie eine schwarze Hose. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

9. Außenspiegel touchiert und geflüchtet - Seligenstadt / Klein-Welzheim

(cb) Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag einen weißen Fiat Ducato, welcher am Straßenrand in der Hauptstraße (100er Hausnummern) parkte. Ersten Erkenntnissen nach touchierte der Unfallverursacher den Außenspiegel des Kastenwagens im Vorbeifahren und flüchtete anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 200 Euro zu kümmern. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen 11.20 Uhr und 12.20 Uhr. Die ermittelnde Polizei in Seligenstadt nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 28930-0 entgegen.

10. Einbrecher kamen über die Terrasse - Seligenstadt

(cb) Bislang unbekannte brachen am Freitag, zwischen 12.50 Uhr und 13.50 Uhr, in ein Haus in der Uhlandstraße (10er Hausnummern) ein und nahmen anschließend Schmuck und Bargeld mit. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten über die aufgehebelte Terrassentür Zutritt in das Einfamilienhaus, welches sie anschließend nach Wertgegenständen durchsuchten. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Beamten des Einbruchskommissariats nehmen Zeugenhinweise unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234 entgegen.

Offenbach 27.01.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

