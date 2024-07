Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 1.500 Euro Schaden verursacht und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Bad Driburg (ots)

Als eine 36-Jährige in Bad Driburg zu ihrem geparkten Ford kam, bemerkte Sie den frischen Schaden am Fahrzeug. Der Verursacher war nicht mehr vor Ort. Nun hofft die Polizei auf Hinweise auf den Verursacher aus der Bevölkerung. Ereignet hat sich der Unfall am Sonntag, 30. Juni, auf einem Parkplatz an der Dringenberger Straße/ Am Katzohlbach in Bad Driburg. Zu dem Unfall kam es anscheinend in der Zeit zwischen 14.40 Uhr bis 15.50 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05271/962-0 entgegen./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell