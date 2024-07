Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Brakel (ots)

Am Dienstag, 2. Juli, kam es auf einem Parkplatz am Sudheimer Weg in Brakel zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher entfernte sich unbekannt vom Unfallort. Gegen 16.30 Uhr stellte ein 54-Jähriger aus Brakel seinen Opel Insignia auf dem Parkplatz ab. Als er gegen 16.55 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er die frischen Beschädigungen fest. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Vom Verursacher fehlt jede Spur. Die Ermittler der Polizei hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Unter der Telefonnummer 05271/962-0 werden diese entgegengenommen./rek

