Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zusammenstoß an Autobahnauffahrt - zwei Verletzte

Warburg (ots)

Am Montag, 1. Juli, kam es auf der B252 bei Warburg zu einem Verkehrsunfall. Gegen 05.55 Uhr fuhr eine 52-Jährige aus Warburg mit ihrem Opel Corsa, aus Welda kommend, in Richtung Warburg. Auf der Gegenfahrbahn kam ihr ein 41-Jähriger aus Beverungen in einem Ford entgegen. Auf Höhe des Autobahnzubringers bog er vor ihr links ab und überquerte die Fahrspur der 52-Jährigen. Sie konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Sie verletzte sich leicht. Drei weitere Personen befanden sich mit im Ford. Ein 53-jähriger Beifahrer aus Beverungen verletzte sich ebenfalls leicht. Die beiden verletzten Personen kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden geborgen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 14.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet./rek

