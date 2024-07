Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Vier schwere Unfälle mit Zweiradfahrern am Wochenende

Kreis Höxter (ots)

Vier Unfälle, bei denen Fahrrad- und Motorradfahrer verunglückten und sich zum Teil schwer verletzten, musste die Polizei im Kreis Höxter im Laufe des Wochenendes aufnehmen. Die verletzten Radfahrer waren dabei ohne schützenden Helm unterwegs.

Am Samstag, 29. Juni, stürzte um 7.15 Uhr in Steinheim-Vinsebeck eine 20-Jährige mit ihrem Pedelec. Bei dem Unfall im Bereich der Steinheimer Straße verletzte sie sich leicht und wurde ambulant medizinisch versorgt. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar, wahrscheinlich handelt sich um einen Alleinunfall.

In Warburg wurde am Sonntag, 30. Juni, um 2.45 Uhr durch Passanten ein verunglückter Radfahrer gefunden, der in der Bahnhofsstraße auf dem Boden lag. Der 20-Jährige wurde mit einer Kopfverletzung schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert. Der tatsächliche Unfallhergang ist bislang nicht bekannt. Anscheinend hatte der Radfahrer aufgrund der starken Regenfälle die Kontrolle über sein Pedelec verloren und war gestürzt.

In Brakel fuhren am Sonntag, 30. Juni, gegen 12 Uhr mehrere Motorradfahrer hintereinander die Warburger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. An einer roten Ampel musste ein 59-Jähriger mit seinem Motorrad bremsen, verlor dabei die Kontrolle über sein Krad, fiel auf die rechte Fahrzeugseite und verletzte sich schwer. Der Motorradfahrer musste mit dem Rettungswagen in Krankenhaus gebracht werden, an seiner Kawasaki entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Ebenfalls am Sonntag, 30. Juni, fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Motorrad der Marke Triumph die L890 in Fahrtrichtung Ovenhausen. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten und kam im Straßengraben zum Liegen. Hierbei verletzte er sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an dem Motorrad wird auf 3.500 Euro geschätzt. /nig

