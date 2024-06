Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei Gullideckel in Warburg ausgehoben

Warburg (ots)

Ausgehobene Gullideckel wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 16. Juni, in Warburg entdeckt. Auf der Uhlenbreite sowie auf der Beethovenstraße wurde je ein Gullideckel aus dem Boden gehoben und an die Seite gelegt. Die Polizei hat sie wieder in die Verankerung gehoben und ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen sollten sich unter Telefon 05271/962-0 melden. Glücklicherweise wurde kein Fahrzeug beschädigt und keine Person verletzt.

