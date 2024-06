Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Gullydeckel ausgehoben - Polizei sucht Zeugen

Höxter (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 25. - 26. Juni, hebelten unbekannte Personen in Höxter Gullydeckel aus. Insgesamt fünf Gullydeckel stellten die Kollegen der Kreispolizeibehörde Höxter auf der Straße "Unterm Ziegenberg" und auf der Möringstraße fest, die auf der Fahrbahn lagen. Glücklicherweise wurde kein Fahrzeug beschädigt und keine Person verletzt. So ein Verhalten stellt einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr dar und ist somit eine Straftat. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können. Unter der Rufnummer 05271/962-0 werden die Hinweise angenommen./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell