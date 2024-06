Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unklarer Unfallhergang - Polizei sucht Zeugen

Bad Driburg (ots)

Das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Höxter sucht Zeugen, die einen Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad beobachtet haben. Ereignet hat sich der Unfall am Donnerstag, 20. Juni, gegen 15.50 Uhr. Der Unfallort liegt in Bad Driburg, im Bereich Tegelweg/ Zum Hillenwasser. Bei dem Unfall kam es zum Zusammenstoß zwischen einer 38-Jährigen, die mit einem Polo unterwegs war und einer 37-jährigen Fahrradfahrerin. Die Fahrradfahrerin verletzte sich bei dem Unfall und kam in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Aufgrund von unterschiedlichen Aussagen zum Unfallhergang hoffen die Ermittler nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Unter der Rufnummer 05271/962-0 werden diese entgegengenommen./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell