Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pkw gegen Baum - Fahrerin mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Höxter (ots)

Am Donnerstag, 27. Juni, ereignete sich auf der L755 bei Höxter-Ovenhausen ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 30-Jährige verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Gegen 19.41 Uhr fuhr die 30-Jährige aus Bad Oeynhausen mit ihrem Fiat Punto auf der K60 in Richtung Ovenhausen. Nach der aktuellen Spurenlage beabsichtigte die Fahrerin rechts auf die L755 in Richtung Ovenhausen einzubiegen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug links von der Straße ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Dabei verletzte sich die 30-Jährige schwer. Ein Rettungshubschrauber flog sie in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme waren die L755 und die K60 gesperrt. Am Pkw und am Baum entstand ein Schaden von rund 41.000 Euro. /rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell