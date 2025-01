Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unbekannter schlug Mann mehrfach ins Gesicht; Komplizen von Ladendieb attackieren Sicherheitsmitarbeiter;Sportlenkrad aus Audi ausgebaut und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Unbekannter schlug Mann mehrfach ins Gesicht - Offenbach

(cb) Wer sich am Freitagmorgen, gegen 7.30 Uhr, im Bereich des Marktplatzes aufgehalten hat, könnte Zeuge einer Körperverletzung geworden sein. Ein 20-Jähriger stieg gegen 7.30 Uhr an der Haltestelle "Marktplatz" aus einem Bus aus. Vermutlich rempelte er hierbei unabsichtlich einen anderen Fahrgast an. Dieser Fahrgast verfolgte daraufhin den jungen Mann bis vor ein Lebensmittelgeschäft am Marktplatz. Hier schlug der Unbekannte dann unvermittelt mehrfach auf den Kopf des 20-jährigen Mannes ein. Hierdurch erlitt dieser Verletzungen im Kopfbereich und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Der Angreifer, welcher 1,65 bis 1,70 Meter groß war, hatte dunkle Haare und trug einen Drei-Tage-Bart. Er flüchtete direkt im Anschluss an die Tat zu den Bushaltestellen am Marktplatz und bestieg die Buslinie 104 in Richtung Waldstraße. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 an die Polizei in Offenbach.

2. Komplizen von Ladendieb attackieren Sicherheitsmitarbeiter - Offenbach

(cb) Am Montag kam es gegen 17.25 Uhr in einem Drogeriemarkt in einem Einkaufszentrum am Aliceplatz zu einem Ladendiebstahl. Während der Flucht des Langfingers wurde ein hinterherlaufender Sicherheitsmitarbeiter offenbar von zwei Komplizen des Flüchtigen attackiert und verletzt. In einer präparierten Tasche transportierte ein bislang Unbekannter gestohlene Parfümflakons im Wert von etwa 1.000 Euro. Beim Verlassen des Drogeriegeschäftes sprach ihn ein Sicherheitsmitarbeiter an, woraufhin der Langfinger die gestohlenen Waren zurückließ und in Richtung Ausgang flüchtete. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen warteten dort zwei Komplizen auf den Ganoven. Als diese bemerkten, dass der Ladendieb verfolgt wird, schlugen sie auf den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ein und verletzten ihn hierbei leicht. Alle drei Unbekannten flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

3. Falsche Mitarbeiter der Stadtwerke bringen Rentner um Schmuck - Neu-Isenburg

(cb) Als es am Montagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, an der Tür eines Seniors in Neu-Isenburg klingelte, öffnete dieser zwei vermeintlichen Mitarbeitern der Stadtwerke. Einer betrat die Wohnung, während sein Komplize draußen Schmiere stand. Der vermeintliche Mitarbeiter der Stadtwerke lenkte den Rentner ab, indem er vorgab, im Badezimmer Reparaturarbeiten durchführen zu müssen. Währenddessen nahm er Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro an sich. Im Anschluss flüchtete das Duo über die Straße "Im Schwalbennest" in Richtung "Am Hengstbach". Die beiden Ganoven können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- zwischen 30 und 35 Jahre alt - etwa 1,80 Meter groß - dunkle Augen - dunkle Haare - kräftige Statur mit auffälligem Bauch - Bekleidung: dunkle Stoffhose, weiße Schuhe

Täter 2:

- graue Haare - war kleiner und zierlicher als sein Begleiter - trug blaues Oberteil

Das Fachkommissariat in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

4. Sportlenkrad aus Audi ausgebaut - Heusenstamm

(mm) Unbekannte haben zwischen Samstagmittag und Montagmorgen das Lenkrad eines Audi A3 gestohlen. Das Fahrzeug stand die ganze Zeit geparkt in der Leipziger Straße. Eine äußerliche Beschädigung am Wagen ist nicht erkennbar, weshalb die Polizei davon ausgeht, dass ein Funkwellenverstärker zum lautlosen Öffnen verwendet wurde. Das Sportlenkrad aus Leder, welches an der Unterseite abgeflacht ist, wurde ohne Beschädigungen ausgebaut. Anschließend flüchteten die Täter. Es liegen derzeit keine Hinweise zu den Dieben vor. Die Kriminalpolizei nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

5. Zeugensuche: Plakate mit rassistischem Inhalt vor Grundschule aufgehängt - Dietzenbach

(mm) Über das Wochenende, während kein Schulbetrieb stattfand, haben Unbekannte zwei Plakate mit rassistischem Inhalt aufgehängt. Vor der Sterntalerschule wurde durch Unbekannte ein solches Plakat direkt an den Eingangsbereich, das andere an den Briefkasten auf dem Schulgelände gehängt. Nach Erblicken wurden die Plakate umgehend entfernt. Zuletzt war am Freitag, gegen 18 Uhr, jemand auf dem Schulgelände. Montagmorgen, um 8 Uhr, wurden die Plakate entdeckt und entfernt. Nun ermittelt der Staatschutz in der Angelegenheit. Hinweise werden über die Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

6. Baggerschaufel und Diesel von Baustelle gestohlen - Dietzenbach

(mm) Zwischen Donnerstag und Montag wurde eine Baggerschaufel von einem Baustellengelände in der Paul-Brass-Straße gestohlen. Zusätzlich entnahmen die Unbekannten auch etwa 350 Liter Diesel aus zwei dort geparkten Lastkraftwagen. Von den Dieben fehlt derzeit jede Spur. Hinweise werden durch die Polizeistation Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 4837-0 entgegengenommen.

7. Einbrecher waren unterwegs - Rödermark / Urberach

(cb) Einen Sachschaden von etwa 500 Euro richteten Unbekannte an, als diese zwischen Samstag, 19 Uhr und Montag, 6 Uhr, in die Büroräume eines Hauses in der Ober-Rodener Straße (einstellige Hausnummern) einbrachen. Ersten Ermittlungen nach hebelten die Einbrecher die Zugangstür zu den Büroräumen auf und machten sich dann an dem Tresor zu schaffen. Aus diesem klauten sie unter anderem ein Mobiltelefon und Bargeld. Anschließend versuchten die Ganoven noch, die Zugangstür einer Pizzeria im Kellergeschoss aufzuhebeln. Mitarbeiter eines Sanitätshauses in der Ober-Rodener Straße (10er Hausnummern) stellten am Montagmorgen, gegen 8.45 Uhr, Hebelspuren an der Eingangstür fest. Auch hier hatten Einbrecher versucht die Tür gewaltsam zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Zum entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Die ermittelnden Beamten des Einbruchskommissariats prüfen nun einen möglichen Tatzusammenhang und bitten Zeugen, sich unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach 28.01.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell