Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Kirchwahlingen: Raub auf Autofahrer; Walsrode: E-Scooter entwendet; Soltau: Unter THC-Einfluss

Heidekreis (ots)

20.03.2025 / Raub auf Autofahrer

Kirchwahlingen: Am frühen Donnerstagmorgen stoppten gegen 05:00 Uhr zwei bislang unbekannte Täter einen 53-jährigen Autofahrer in Kirchwahlingen und forderten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei führten nicht zum Ergreifen der männlichen Räuber, die mit dem erlangten Bargeld fußläufig in Richtung Rethem flüchteten. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

- beide männlich - beide dunkel gekleidet und maskiert - ein Täter trug weiße Schuhe, der andere Täter trug rote Schuhe - ein Täter sprach akzentfreies Deutsch

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

19.03.2025 / E-Scooter entwendet

Walsrode: Unbekannte entwendeten am Mittwochnachmittag, in der Zeit von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr, einen schwarzen E-Scooter (Hersteller: NINEBOT), der an der Ecke Grünstraße/Schmersahlstraße an einem Fahrradständer angeschlossen war. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

19.03.2025 / Unter THC-Einfluss

Soltau: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am späten Mittwochabend einen 26-jährigen Autofahrer in der Bahnhofstraße. Ein Drogenvortest reagierte dabei positiv auf THC, sodass dem Mann eine Blutprobe entnommen werden musste. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Kurz vor Mitternacht kontrollierte die Polizei den 21-jährigen Fahrer eines Transporters. Auch sein Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Dem Mann aus Bayern wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

