Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Einbruch in Scheune; Walsrode: Einbruch in Lagerhalle

Heidekreis (ots)

20.03.2025 / Einbruch in Scheune

Walsrode: Unbekannte drangen zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in eine Scheune sowie einen angrenzenden Verschlag in Sieverdingen ein und entwendeten unter anderem Fahrräder, Werkzeug sowie einen Aufsitzrasenmäher. Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

20.03.2025 / Einbruch in Lagerhalle

Walsrode: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu der Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes in der Fallingbosteler Straße. Die Täter entwendeten diverses Werkzeug. Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell