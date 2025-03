Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Falsche Polizeibeamte; Munster: 19-jährige Motorradfahrerin verunfallt

Heidekreis (ots)

26.03.2025 / Falsche Polizeibeamte

Soltau: Am Mittwoch kam es erneut zu mehreren Anrufen von falschen Polizeibeamten. Diesmal war der Bereich in und um Soltau betroffen. Die Betrüger, die oftmals ältere Menschen anrufen, geben sich als Polizisten aus und täuschen Lagen vor, um an Geld oder Wertgegenstände zu kommen. Dabei werden die Opfer massiv unter Druck gesetzt. In den bisher bekannt gewordenen Fällen haben die Angerufenen den Betrug erkannt und das Gespräch beendet.

26.03.2025 / 19-jährige Motorradfahrerin verunfallt

Munster: Eine 19-jährige Fahranfängerin kam aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt mit ihrem Motorrad von der Fahrbahn ab, als sie am Mittwoch gegen 06:30 eine Kurve der Kohlenbissener Straße befuhr. Dabei wurde die Frau aus dem Landkreis Uelzen leicht verletzt. Ein Leitpfosten sowie ein Verkehrsschild wurden ebenfalls bei dem Unfall beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell