Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt Unfallverursacher

Augsburg (ots)

Die Polizeiinspektion Donauwörth berichtete in der Pressemeldung Nr. 1211 wie folgt:

Tapfheim - Am 18.11.2024, um 07.45 Uhr, parkte eine 44-jährige Frau ihren silberfarbenen VW vor einer Bäckerei neben der innerörtlichen Bundesstraße 16 (Ulmer Straße) in Fahrtrichtung Donauwörth. Während des Aussteigens der Frau fuhr ein Rübenlaster an dem Wagen vorbei und kollidierte mit der geöffneten Fahrertüre. Es entstand ein Schaden von geschätzten 3.000 Euro. Beamte der PI Donauwörth sicherten Fremdlack an der Wagentüre und informierten die Unfallfluchtfahnder der Verkehrspolizei.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Dienststelle zu wenden.

Ab hier neu:

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen konnte durch Beamte der Verkehrspolizei Donauwörth der 62-jährige LKW-Fahrer identifiziert werden.

Die Polizei ermittelt wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 62-jährigen Mann.

