POL-HK: Soltau/A 7: Auto überschlägt sich (FOTO); Schneverdingen: Einbruch in Sanitärfirma; Munster: Eingangstür beschädigt

25.03.2025 / Auto überschlägt sich (FOTO)

Soltau/A 7: Am frühen Dienstagmorgen befuhr ein 37-Jähriger mit seinem Auto die A 7 in Fahrtrichtung Hamburg und geriet aus bislang ungeklärter zwischen den Anschlussstellen Soltau-Ost und Schneverdingen ins Schleudern. Dabei überschlug sich das Auto und touchierte anschließend die Außenschutzplanke. Bei dem Unfall verletzte sich der Mann aus dem Landkreise Celle leicht. Es entstand zudem ein Sachschaden von rund 7.500 Euro.

25.03.2025 / Einbruch in Sanitärfirma

Schneverdingen: Unbekannte drangen in der Nacht zu Dienstag in eine Sanitärfirma in der Schneverdinger Straße im Ortsteil Heber ein und entwendeten dabei unter anderem Werkzeug. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

22.03.2025 / Eingangstür beschädigt

Munster: Unbekannte beschädigten bereits am Samstag (22.03.2025) im Feldweg, zwischen 08:30 Uhr und 09:00 Uhr, die Glasscheibe einer Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Munster unter 05192-9600 entgegen.

