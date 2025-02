Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Kein Eingreifen erforderlich

Aurich-Walle (ots)

Gemeinsam mit Polizei und Rettungsdienst ist die Feuerwehr Walle am Montagvormittag in den Wallster Postweg ausgerückt. Dort sollten die Einsatzkräfte einen Zugang zu einer hilfsbedürftigen Person schaffen, welche mutmaßlich nicht im Stande war, ihre Haustür eigenständig zu öffnen. Als die ersten Rettungskräfte an der Einsatzstelle eintrafen, gelang es der Person dann aber doch, die Tür aus eigener Kraft aufzumachen. Der Rettungsdienst konnte daraufhin behandelnde Maßnahmen einleiten, die Feuerwehrleute rückten bereits kurz nach ihrem Eintreffen wieder ab.

