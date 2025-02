Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Patientenrettung aus Obergeschoss

Aurich-Sandhorst (ots)

Sowohl materiell als auch mit personeller Stärke haben Einsatzkräfte der Feuerwehr Sandhorst am frühen Mittwochabend den Rettungsdienst unterstützt. Dieser war einer Frau im Troogstücksweg zur Hilfe geeilt und hatte die Patientin auch bereits versorgen und für den Transport ins Krankenhaus vorbereiten können, benötigte nun aber eine Schleifkorbtrage und weitere Mithilfe, um die Rettung aus dem ersten Obergeschoss des Hauses so schonend wie möglich durchzuführen. Gemeinsam gelang es den Sanitätern und Feuerwehrleuten, die Patientin in der Folge behutsam über eine Außentreppe aus dem Gebäude herauszutragen und in den Rettungswagen zu befördern, mit dem die Frau anschließend ins Krankenhaus gebracht wurde.

