FW-AUR: Feueralarm in Geldinstitut

Aurich (ots)

Vorübergehend unterbrochen musste der Betrieb einer Bank in der Auricher Innenstadt am Montagnachmittag werden. Die automatische Brandmeldeanlage hatte gegen 14:25 Uhr ausgelöst und damit zugleich die Feuerwehr Aurich alarmiert. Als die Einsatzkräfte wenige Minuten später am Marktplatz eintrafen, war das Gebäude bereits vollständig geräumt worden. Eingeleitete Erkundungsmaßnahmen ergaben dann schnell, dass der Feueralarm durch einen Rauchmelder in einer Zwischendecke ausgelöst wurde, welcher aufgrund von Baustaub angeschlagen hatte. Mitarbeiter und Kunden konnten daraufhin wieder in die Filiale zurückkehren, die Feuerwehrleute stellten die Brandmeldeanlage wieder scharf und rückten nach etwa einer Viertelstunde ab.

