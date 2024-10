Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld- Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Hildesheim (ots)

ALFELD (cmü.) Am 23.10.2024 um 15:00 Uhr fuhr ein Fahrzeugführer mit einem PKW von der Straße Sindelberg auf den Walter-Gropius-Ring. Dabei übersah er den von links kommenden vorfahrtberechtigten Fahrzeugführer eines Motorrads. Es kam zur Kollision zwischen den Fahrzeugen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, dieser wurde durch die eingesetzten Beamten auf ca. 10000EUR geschätzt. Der Motorradfahrer stürzte in Folge der Kollision und erlitt leichte Verletzungen. Durch den Unfall und den beginnenden Berufsverkehr kam es zu Verkehrsbehinderungen. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer 05181 8073 0 zu melden.

