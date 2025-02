Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Wasserdampf ließ Rauchmelder anschlagen

Aurich-Egels (ots)

In einem Gewerbebetrieb an der Egelser Straße hat am späten Dienstagabend die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst und damit die Feuerwehren Wallinghausen und Aurich auf den Plan gerufen. Im Zuge eingeleiteter Erkundungsmaßnahmen stellten die angerückten Feuerwehrleute schnell fest, dass in einem Gebäudeteil Reinigungsarbeiten durchgeführt wurden, wobei es zu einer nicht unerheblichen Dampfentwicklung gekommen war. Dies hatte wiederum zur Auslösung von Rauchmeldern und damit der Brandmeldeanlage geführt. Der Täuschungsalarm konnte daraufhin zurückgestellt und die Einsatzstelle nach rund 20 Minuten wieder verlassen werden.

