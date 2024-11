Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 241106.1 Neumünster: Unterbringung des Tatverdächtigen in einer Fachklinik - Folgemeldung zu 241103.1

Neumünster (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Sonntagnachmittag nahm die Polizei einen 63-Jährigen fest, der dringend tatverdächtig ist, seinen 73 Jahre alten Mieter in seinem Wohnhaus in Neumünster getötet zu haben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Es liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass der Tatverdächtige aufgrund einer psychiatrischen Erkrankung nicht schuldfähig ist.

Gestern Nachmittag erfolgte auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft die Vorführung des 63-Jährigen bei dem zuständigen Amtsgericht. Der Haftrichter folgte dem Antrag und erließ einen Unterbringungsbefehl. Der Mann wurde in eine Fachklinik eingewiesen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizei dauern an.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel Stephanie Lage / Polizeidirektion Kiel

