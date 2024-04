Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Wohnung

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Eintrachtstraße;

Tatzeit: 25.04.2024, zwischen 06.00 Uhr und 12.20 Uhr;

Unbekannte drangen am Donnerstag gewaltsam in eine Wohnung in Bocholt ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet. Zu dem Einbruch an der Eintrachtstraße kam es zwischen 06.00 Uhr und 12.20 Uhr. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Kriminalinspektion 1 in Borken unter Tel. (02861) 9260. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell