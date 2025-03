Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht in der Welserstraße - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein 50-jähriger Autofahrer stellte seinen grauen Mercedes-Benz, in der Nacht von Montag (10.03.2025) auf Dienstag (11.03.2025), in der Welserstraße / Ecke Schanzstraße in einer Parklücke am Fahrbahnrand ab. Als er am Dienstag gegen 12:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden an der Fahrerseite. Offenbar streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer sein Auto beim Vorbeifahren und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Haben Sie den Unfall beobachtet oder können sachdienliche Hinweise geben? Melden Sie sich bitte bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell