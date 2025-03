POL-PPRP: Werkzeug von Ladefläche entwendet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Montag (10.03.2025) zwischen 7:15 Uhr und 16:40 Uhr versuchten Unbekannte in eine Wohnung im Bereich Georg-Herwegh-Straße (Einmündung Georg-Büchner-Straße) einzubrechen. Zu einem weiteren versuchten Einbruch in eine Wohnung kam es zwischen 7:30 Uhr und 17:20 Uhr in der Sudermannstraße (Nähe Südwest-Stadion). Bei beiden Fällen blieb es bei einem Versuch und die Täter gelangten nicht in die ...

