Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vorsicht - Taschendiebstahl im Fahrstuhl

Ludwigshafen (ots)

Eine 82-Jährige befand sich am gestrigen Dienstag (11.03.2025), gegen 11 Uhr, in einem Fahrstuhl des Ärztehauses am Theaterplatz. Im Aufzug befanden sich ebenfalls zwei fremde Männer. Einer der beiden hielt ihr einen Ordner hin und erkundigte sich, wo der Zahnarzt sei. Dabei verdeckte er mit dem Ordner die Sicht auf die Tasche der 82-Jährigen. Währenddessen nahm offenbar der zweite Mann die Geldbörse der Frau an sich, die sich in besagter Tasche befand. Im Anschluss verließen die beiden Unbekannten den Aufzug. Die Seniorin bemerkte das Fehlen des Geldbeutels kurze Zeit später in einer Arztpraxis. Die beiden Männer konnte sie nicht beschreiben. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen:

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de .

