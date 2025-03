Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: In Auto eingebrochen und EC-Karten gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht vom 09.03.2025 (21:30 Uhr) auf den 10.03.2025 (1:46 Uhr) in einen geparkten 3er BMW in der Almelstraße ein. Aus dem Innern wurden zwei EC-Karten und eine Tankkarte gestohlen. Mit den EC-Karten wurden anschließend Waren in Höhe von circa 130 Euro bezahlt. Wer kann Hinweise zu den Tätern geben und hat die Tat beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

