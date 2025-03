Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wohnungseinbrüche in Ludwigshafen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (10.03.2025) zwischen 7:15 Uhr und 16:40 Uhr versuchten Unbekannte in eine Wohnung im Bereich Georg-Herwegh-Straße (Einmündung Georg-Büchner-Straße) einzubrechen. Zu einem weiteren versuchten Einbruch in eine Wohnung kam es zwischen 7:30 Uhr und 17:20 Uhr in der Sudermannstraße (Nähe Südwest-Stadion). Bei beiden Fällen blieb es bei einem Versuch und die Täter gelangten nicht in die Wohnungen.

Erfolgreicher war ein Einbruch in eine Wohnung im Bereich Hoher Weg (Höhe Marie-Juchacz-Allee). Dort gelangten die Täter zwischen 13 Uhr und 17:40 Uhr in die Wohnung und entwendeten Bargeld in Höhe von circa 100 Euro.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet und kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell