Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall B50 zwischen Bitburg-Stahl und Oberweis.

Bitburg, B50 (ots)

Am 25.02.2025 erhielt die Polizeiinspektion Bitburg gegen 15:45 Uhr mehrere Mitteilungen über einen schweren Verkehrsunfall auf der B50 zwischen Bitburg-Stahl und Oberweis. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Geländefahrzeug sowie ein Kraftomnibus die B50 aus Richtung Bitburg kommend in Fahrtrichtung Oberweis. Auf gerader Strecke kam es dann, vermutlich im Rahmen eines Überholmanövers, zur Kollision beider Fahrzeuge, welche in Folge nach links von der Fahrbahn abkamen und im Bankett kollidierten. Hierbei wurde der Fahrzeugführer vom Bus schwer, die beiden weiteren Fahrzeuginsassen leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der Fahrzeugführer vom Geländefahrzeug wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen erstversorgt und im Anschluss mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Durch die Staatsanwaltschaft Trier wurde eine Verkehrsgutachten angeordnet. Neben mehreren Fahrzeugen der Polizeiinspektion Bitburg war das DRK, ein Hubschrauber der Air Rescue Luxemburg, die umliegenden Feuerwehren sowie ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Trier im Einsatz. Die Straßenmeisterei Bitburg hat die betreffende Streckenabschnitt voll gesperrt und eine Umleitung eingerichtet.

Die Sperrung der B50 sowie die Bergung der unfallbeteiligten Fahrzeuge dauert voraussichtlich noch bis in die Abendstunden hinein.

