POL-PDWIL: Pressesofortmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der B50

Wittlich (ots) - Bereits am 18.02.2025 kam es in der Hochstraße in Wittlich zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Lkw-Fahrer, dessen Fahrzeug die Straße blockierte und einem nachfolgenden Pkw-Fahrer, der dadurch an der Weiterfahrt gehindert wurde. Nach Angaben der Beteiligten sollen 2 Damen mit einem roten Pkw unmittelbare Zeuginnen gewesen sein, die beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort waren. ...

