Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw in Brand

Gotha (ots)

Am frühen Samstagmorgen infomierte ein aufmerksamer Bürger die Gothaer Rettungskräfte über einen in Brand stehenden Pkw in der Margarethenstraße. Beim Eintreffen stand dieser bereits in Vollbrand, das Feuer hatte außerdem auf zwei angrenzend abgestellte Pkw sowie eine Hausfassade übergegriffen. Die Berufsfeuerwehr Gotha brachte den Brand zügig unter Kontrolle. Die Brandursache ist aktuell noch unklar, die Gothaer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten,sich bei der Gothaer Polizei unter Telefon 03621/78-0 unter Angabe der Bezugsnummer 0290145/2024 zu melden. (dg)

