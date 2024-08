Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Mittwoch, 28. August 2024, gegen 12:00 Uhr, befuhr eine 30-jährige Frau aus Ganderkesee mit ihrem Pkw die Lüscher Straße in Fahrtrichtung Lüsche. Aufgrund eines technischen Defekts am Pkw musste sie ihren Pkw anhalten. Dies sah ein 27-jähriger Mann aus Cappeln zu spät und fuhr auf den Pkw der 30-Jährigen auf. Der Pkw der 30-Jährigen wurde hierdurch auf einen vorausfahrenden Transporter aufgeschoben. Der Transporter war zuvor gemeinsam mit der 30-Jährigen angehalten. Der Pkw der 30-Jährigen kam anschießend im Graben zum Stehen. Durch den Aufprall erlitt sie schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 27-jährige wurde leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Der 36-jährige Fahrer des Transporters und sein 42-jähriger Beifahrer, beide aus Oldenburg, blieben unverletzt.

Neben den Einsatzkräften der Polizei war der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Zudem war ein Notarzt vor Ort. Die Freiwilligen Feuerwehren Elsten und Cappeln waren mit 6 Fahrzeugen und rund 27 Kameraden im Einsatz. Für die Dauer der Bergungsarbeiten und Unfallaufnahme war die Lüscher Straße bis rund 15:00 Uhr gesperrt.

