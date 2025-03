Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Lorenz Nord

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten - mehrere Pkw beteiligt

Lübeck (ots)

Am Donnerstagmorgen (27.03.2025) ereignete sich in Lübeck St. Lorenz ein Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Personen leicht verletzten. An den zwei beteiligten Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Weitere geparkte Fahrzeuge wurden leicht beschädigt.

Nach ersten Ermittlungen fuhr eine 27-jährige Audi-Fahrerin gegen 07:45 Uhr aus einer Grundstückseinfahrt auf die Fahrbahn der Schönböckener Straße und beabsichtigte, nach links in Richtung "Bei der Lohmühle" einzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem Peugeot, der aus Richtung "Artlenburger Straße" heranfuhr und das Heck des Audis erfasste. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Audi auf der Fahrbahn und stieß gegen einen parkenden Ford. Dieser wurde durch den Aufprall auf einen daneben geparkten Opel geschoben.

Die Audi-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten den leicht verletzten Peugeotfahrer. Der 45-Jährige und seine beiden Kinder (12 und 13 Jahre), welche sich ebenfalls in dem Fahrzeug befanden, wurden zur medizinischen Begutachtung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An Audi und Peugeot entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ein Abschleppunternehmen barg die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Die parkenden Pkw wurden lediglich leicht beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach derzeitiger Einschätzung auf einen mittleren, fünfstelligen Betrag.

Die eingesetzten Polizeibeamten sperrten die Unfallstelle für die Dauer der Räumungsmaßnahmen vollständig. Die Fahrbahn konnte nach etwa 90 Minuten wieder freigegeben werden.

Die Ermittlungen zu dem Unfallhergang werden durch das 2. Polizeirevier Lübeck geführt.

