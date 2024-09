Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mehrere Strafanzeigen auf der Vettelschoßer Kirmes

Linz/Rhein (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu Polizeieinsätzen anlässlich der Kirmes in Vettelschoß. Ein polizeibekannter 20-jähriger beleidigte mehrfach eine 16-jährige Besucherin der Veranstaltung. Zudem sprach der Beschuldigte gegenüber der Geschädigten mehrere Drohungen aus. Ebenfalls kam es zu Drohungen gegenüber einer 17 und 21-jährigen Kirmesbesucherin. Der bislang unbekannte Täter konnte noch vor Eintreffen der Polizei flüchten. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an. Gegen 01:00 Uhr gerieten dann zwei Personengruppen aneinander. Im Verlauf des verbalen Streits kam es in der Folge zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Laut Zeugenangaben soll hierbei auch ein sogenannter Teleskopschlagstock zum Einsatz gekommen sein. Ein 17-jähriger musste wegen seinen Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Ein 18 und ein 20-jähriger wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge richtet sich ein Tatverdacht gegen einen polizeibekannten 17-jährigen aus dem Raum Bad Hönningen. In allen Fällen wurden von der Polizei entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei Linz unter der Rufnummer 02644-9430.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell