POL-PPWP: Wem gehört das Fahrrad?

Kaiserslautern (ots) - In der Augustastraße ist es am Dienstagabend zu einer Unfallflucht gekommen. Ein Zeuge beobachtete, wie eine Mercedesfahrerin gegen 16:30 Uhr beim Vorbeifahren den Spiegel eines VW-Golf streifte. Anschließend machte sich die Verursacherin aus dem Staub, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. An dem VW Golf blieb eine Beschädigung am linken Außenspiegel zurück. Die Schadenshöhe ...

mehr