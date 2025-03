POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Speyer (ots) - In der Zeit vom 28.02., 15 Uhr bis 05.03., 16 Uhr entwendeten unbekannte Täter insgesamt ca. 300 Liter Diesel aus einem Baustellenfahrzeug und einem LKW, die im Brucknerweg abgestellt waren. Wer hat in oben genannten Zeitraum an der Tatörtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 ...

