POL-PDLU: Speyer - Schulranzen gefunden - Eigentümer gesucht

Am gestrigen Mittwoch, gegen 17 Uhr, fand eine aufmerksame Bürgerin an einer Bushaltestelle in der Wormser Landstraße einen Schulranzen der Marke Step by Step und übergab diesen an hiesige Polizei. Gesucht wird nun der Eigentümer des Schulranzens.

Die Polizei Speyer bittet den Eigentümer, seine Eltern oder Zeugen, die Hinweise auf den Eigentümer geben können, sich telefonisch unter 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

