POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Römerberg (ots) - An Faschingsdienstag fand in Römerberg ab 14:11 Uhr der Faschingsumzug statt. Die Veranstaltung verlief mit ca. 4000 Besuchern insgesamt sehr friedlich. Es musste lediglich ein 17-jähriger Jugendlicher aufgrund seiner Alkoholisierung an seine Erziehungsberechtigten übergeben werden. Außerdem kam es im Rahmen der Feierlichkeiten am Lindenplatz zu einem Streitgespräch zwischen einem Anwohner und ...

mehr