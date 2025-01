POL-PB: Scheiben eingeschlagen und Autos durchsucht

Salzkotten-Thüle (ots) - (mh) Nach dem Brand in einem Gewächshaus auf dem Gelände eines Saatveredelungsbetriebs an der Thüler Straße in Salzkotten-Thüle geht die Polizei Paderborn von einem technischen Defekt aus. Das Feuer, welches in der Nacht zu Freitag, 24. Januar, ausgebrochen sein muss und bereits selbständig erloschen war als Feuerwehr und Polizei gegen 08.00 Uhr alarmiert wurden, entstand vermutlich an ...

