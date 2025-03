Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer

Dudenhofen - Mehrere Unfallfluchten - Zeugen gesucht

Speyer / Dudenhofen (ots)

Im Dienstgebiet der Polizei Speyer ereigneten sich mehrere Unfälle, bei denen sich der Verursacher unerlaubt entfernt hatte und Zeugen gesucht werden.

Unfall 1)

Am Montag, in der Zeit zwischen 12:40 - 20:20 Uhr, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug in der Holzstraße in Speyer einen ordnungsgemäß geparkten, weißen PKW der Marke BMW im Heckbereich und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Der Gesamtschaden liegt im niedrigen, vierstelligen Bereich.

Unfall 2)

Am Dienstagmorgen, in der Zeit zwischen 07:50 - 08:20 Uhr, parkte ein schwarzer SUV der Marke VW ordnungsgemäß auf dem Gemeindeparkplatz auf dem Konrad-Adenauer-Platz in Dudenhofen. In dieser Zeit beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug den SUV vermutlich beim Ein- oder Ausfahren aus einer benachbarten Parklücke und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Gesamtschaden liegt im mittleren, vierstelligen Bereich.

Unfall 3)

In der Zeit vom 28.02.2025, 12:00 Uhr bis 04.03.2025, 09:30 Uhr touchierte ein unbekanntes Fahrzeug im Mausbergweg in Speyer einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten roten PKW der Marke Skoda und beschädigte diesen am vorderen Stoßfänger und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Gesamtschaden im niedrigen, vierstelligen Bereich.

Unfall 4)

Am Dienstagnachmittag, in der Zeit zwischen 15:40 - 15:50 Uhr, touchierte ein unbekanntes Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Am Rübsamenwühl einen ordnungsgemäß geparkten roten PKW der Marke Audi und entfernte sich anschließen unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Audi entstand ein Gesamtschaden im niedrigen, vierstelligen Bereich.

Wer kann Hinweise zu einem der Unfälle geben? Zeugen, oder die Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell