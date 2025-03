POL-PDLU: Fastnachtsparty - Wildpinkler greift Polizisten an

Altrip (ots) - Gestern Abend gegen 17:10 Uhr wurde ein 67-jähriger in der Böcklinstraße dabei beobachtet, wie er offensichtlich alkoholisiert in sein Fahrzeug stieg und losfuhr. Auf der Fahrt bis in den Ahornweg fuhr er mehrfach schlangenlinienfahrend über den Gehweg und touchierte einen Busch. Der Fahrer konnte wenig später durch die Polizei an seiner Wohnanschrift festgestellt und kontrolliert werden. Ein ...

