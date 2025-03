Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ohne gültige Versicherung mit E-Scooter unterwegs

Schifferstadt (ots)

Am Dienstagabend gegen 18:00 Uhr wurde ein 21-jähriger sowie dessen 43-jähriger Vater im Waldspitzweg mit E-Scootern fahrend einer Verkehrskontrolle unterzogen. An beiden E-Scootern war ein blaues Versicherungskennzeichen angebracht. Immer zum 01. März des Jahres muss ein neues Versicherungskennzeichen angebracht werden. In diesem Jahr besitzt dieses die Farbe Grün. Aufgrund des fehlendes Versicherungsschutzes erwartet beide ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die zwei E-Scooter wurden durch die Polizei sichergestellt.

Kurz zuvor konnte an gleicher Örtlichkeit ein 17-jähriger mit seinem E-Scooter kontrolliert werden. Aufgrund der fehlenden Versicherung wurde der E-Scooter sichergestellt. Die Erziehungsberechtigten wurden verständigt. Da der Vater des 17-jährigen Halter des E-Scooters ist, erwartet ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht des Dulden Fahren ohne Versicherung.

