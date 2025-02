Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Angriffe mit Sprühfarbe und Aufklebern auf Parteibüros in der Innenstadt Weimars

Weimar (ots)

In den Morgenstunden 15.02.2025 wurde im Rahmen der Streifentätigkeit festgestellt, dass es in der vergangenen Nacht zu Vandalismus an den Parteibüros der SPD sowie des Bündnis 90 / Die Grünen gekommen ist. Am Büro der SPD wurde mittels roter Sprühfarbe der Willkommensspruch an der Glastür des Objektes übersprüht. Zudem wurde der Briefkasten des Parteibüros der Partei Bündnis 90 / Die Grünen mittels roter Farbe beschmiert und mit einem Aufkleber versehen. Hinweise auf die Täter liegen zu keiner der beiden Taten vor. Zeugen werden gebeten sich unter Angabe des Aktenzeichens (ST/0041245/2025 | ST/0041246/2025) an die Polizeiinspektion Weimar zu wenden (E-Mail: pi.weimar@polizei.thueringen.de | Tel.: 03643 882 0).

