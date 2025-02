LPI-J: Diebstahl des Ortseingangsschildes Buchenwald

Jena (ots) - Betrüger gefasst Zwei männliche Tatverdächtige konnten am Freitag dem 14.02.2025 gegen ca. 18:20 Uhr in Jena-Lobeda, in der Karl-Marx-Allee, in einem vor Ort befindlichen Supermarkt, festgenommen werden. Die Täter versuchten zum wiederholten Male Falschgeld in Form von 200,- Euro Scheinen als Zahlungsmittel in den Verkehr zu bringen. Dies wurde vor Ort erkannt. Durch schnelles Handeln der beteiligten ...

